Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров - ВИДЕО

Пилот авиакомпании American Airlines купил пиццу всем пассажирам самолета, сменившего курс из-за непогоды. Об этом сообщает Inside Edition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После того как авиалайнер, летевший из Лос-Анджелеса в аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, перенаправили в Уичито-Фолс, США, 159 пассажиров застряли в аэропорту до следующего дня. Тогда капитан воздушного судна Джефф Рейнс заказал 40 коробок пиццы, чтобы утешить разочарованных туристов.

Его жест очень тронул коллег и путешественников. "Я никогда не видел ничего подобного!" - поделился один из сотрудников аэропорта.

Тем временем пилот признался, что не только он помогал пассажирам перенести стресс, но также и весь персонал авиакомпании. "Бортпроводники обеспечили их [пассажиров] водой и соками, пока они сидели в терминале. Остальные пытались организовать автобус и отвечали на вопросы потерпевших. Спасибо всем за помощь - в команде не может быть слова "я"", - объяснил Рейнс.

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