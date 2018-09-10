Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова встретятся?
10 сентября 2018 23:11 135
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил возможности новой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает РИА "Новости".
По его словам, такая встреча возможна, однако Соединенные Штаты ждут от Северной Кореи шагов по денкулеаризации.
"Мы все еще ждем их. Возможность новой встречи между двумя лидерами есть, но президент Трамп не может заставить Северную Корею войти в двери, которые он держит открытыми. Мы ждем шагов по денкулеаризации", - сказал Болтон.
Он также подчеркнул, что надеялся более быстрого проведения денуклераизации КНДР, однако добавил, что "один год - это неплохо".
Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад в честь 70-летия КНДР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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