США продлили на год ограничения на торговлю с Кубой
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год введенного в 1962 году торгового эмбарго в отношении Кубы, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома, передает РИА Новости.
Согласно тексту указа, это остается в числе национальных интересов США. Прежний срок действия эмбарго должен был завершиться 14 сентября 2018 года.
США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.
Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.
Также МИД Кубы осудил высылку большой группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьезно ударило по работе самого кубинского диппредставительства, и решение отменить визиты официальных делегаций из США на Остров свободы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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