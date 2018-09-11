В НАТО объявили о переговорах на уровне министров обороны
11 сентября 2018 07:11 168
Североатлантический альянск (НАТО) объявил о грядущих переговорах на уровне глав оборонных ведомств, которые должны будут состояться в Брюсселе 3 и 4 октября, передает РИА "Новости", со ссылкой на пресс-службу НАТО.
"Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в новой штаб-квартире НАТО 3 и 4 октября", - сказали представители альянса.
Отмечается, что предполагаемая повестка переговоров не уточняется. Они должны будут пройти под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В последний раз министры обороны стран-участниц НАТО встречались в начале июня, в преддверии саммита, который прошел в июле.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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