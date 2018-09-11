В НАТО объявили о переговорах на уровне министров обороны

Североатлантический альянск (НАТО) объявил о грядущих переговорах на уровне глав оборонных ведомств, которые должны будут состояться в Брюсселе 3 и 4 октября, передает РИА "Новости", со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в новой штаб-квартире НАТО 3 и 4 октября", - сказали представители альянса.

Отмечается, что предполагаемая повестка переговоров не уточняется. Они должны будут пройти под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В последний раз министры обороны стран-участниц НАТО встречались в начале июня, в преддверии саммита, который прошел в июле.