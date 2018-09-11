Крупная цепная авария в Москве, есть погибший и пострадавшие

Рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Day.Az.

"В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.