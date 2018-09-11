Крупная цепная авария в Москве, есть погибший и пострадавшие
11 сентября 2018 09:31 204
Рейсовый автобус, пять легковых машин и два грузовика столкнулись на юге Москвы, один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Day.Az.
"В результате столкновения рейсового автобуса, пяти легковушек и двух грузовиков пострадали шесть человек, один из них погиб, пятеро госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства ДТП выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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