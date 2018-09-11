Двое прохожих спасли вывалившегося из окна ребенка - ВИДЕО

В Китае прохожие спасли вылезшую из окна девочку, вскарабкавшись на четвертый этаж по фасаду здания. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чаншу провинции Цзянсу на востоке страны. Девочка в возрасте около двух-трех лет была дома одна: мать уложила ее спать и отправилась по делам. Ребенок проснулся, открыл окно и вылез из него на небольшой балкон для кондиционера. Девочка едва держалась за перила на внешней стороне балкона на высоте около девяти метров, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Прохожие немедленно обратили внимание на девочку: сразу двое китайцев вызвались спасти ее. Они вскарабкались на здание по трубе, а затем по карнизам и кондиционерам сумели добраться до ребенка менее чем за две минуты.

Видео поделился аккаунт городской полиции и призвал героев объявиться. Одним из них оказался 33-летний Чжу Цзулин, водитель службы доставки, прежде работавший на стройке, а вторым - 44-летний фанат фитнеса У Цинсян.

Отец девочки выразил им благодарность, а власти города планируют наградить их за отвагу.

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