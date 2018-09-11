В двух штатах США введен режим ЧП - ПРИЧИНА

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине из-за приближающегося урагана "Флоренс". Об этом сообщается в твиттере телеканала ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент Дональд Трамп одобряет введение режима ЧП в Южной Каролине и Северной Каролине", - говорится в документах, опубликованных телеканалом.

Отмечается, что режим ЧП введен из-за надвигающегося урагана "Флоренс" - в Национальном ураганном центре США ранее предупреждали, что к моменту приближения к Южной Каролине он может стать "экстремально опасным".

Также ранее Трамп заявлял, что надвигающийся шторм является "одним из худших" за последние годы.

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