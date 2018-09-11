Сеул и Пхеньян ведут работы по объединению железных дорог. Об этом заявил заместитель министра земель, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Чжон Рель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящий момент наши страны выполняют работы по объединению железных дорог. В настоящее время проводятся совместные исследования в рамках данного проекта, также предприняты конкретные действия на участке Хасан-Раджин", - заявил он, выступая на панельной дискуссии в рамках ВЭФ-2018.

Он также выступил за модернизацию инфраструктуры объединенной железной дороги с КНДР и Россией.

"Надеюсь, что в будущем инфраструктура на протяжении объединенной железной дороги будет модернизироваться и отвечать современным требованиям", - добавил замминистра.

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