США пригрозили Китаю санкциями за ущемление прав уйгуров

Власти США рассматривают вопрос о введении санкций в отношении китайских высокопоставленных лиц и компаний за нарушение прав человека на фоне сообщений о "перевоспитательных лагерях" для мусульман, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Санкции предполагают также ограничение поставок из США в КНР технологий наблюдения, которые используются китайскими агентствами по безопасности для слежения за этническими уйгурами, пишет газета New York Times со ссылкой на американских должностных лиц.

Данные ограничительные меры против Китая станут первыми, введенными из-за нарушений прав человека. Обсуждение их велось властями США уже несколько месяцев. При этом две недели назад о введении санкций госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина попросили члены конгресса.

Сообщение о том, что около 1 млн этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, ранее опубликовали эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации.

В ответ официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что данная информация не подтверждена фактами и не соответствует действительности, пишет "РИА Новости".

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