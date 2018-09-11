Маленький любитель приключений, выбравшийся из окна, чуть не погиб - ВИДЕО

Осталось неизвестным, почему 5-летний житель муниципалитета Чунцин (Китай) остался без присмотра так надолго, что заскучал и отправился на поиски приключений, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Увы, но развлечься мальчик решил очень опасным способом. Он вылез из окна, чтобы постоять на узком выступе здания. Когда же малыш захотел вернуться в квартиру, то не смог. Естественно, это привело ребенка в отчаяние, и он начал кричать и плакать.

Полиция и соседи объединили усилия, чтобы спасти маленького авантюриста. Вся операция заняла около получаса, и в итоге мальчик оказался в безопасности. Наверняка, старшие родственники такого активного и любознательного ребенка сделают из произошедшего немало полезных выводов.

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