В Австралии бомж ворвался в радиостудию и расцеловал ведущую

Австралийские полицейские арестовали бездомного, который ворвался в радиостудию передачи Tripple J и поцеловал ведущую Джен Фрикер (Gen Fricker). Об этом сообщает The Sydney Morning Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

5 сентября мужчина проник в здание национальной общественной вещательной корпорации Австралии Australian Broadcasting Corporation (ABC), пройдя мимо охраны следом за одним из действующих сотрудников. Затем он попал в студию передачи, схватил и поцеловал Фрикер, после чего убежал.

Полицейские обнаружили 31-летнего подозреваемого Кирена Галлахера (Kieren Gallagher) на центральном вокзале, где он спал. Ему предъявили обвинение в преследовании, незаконном проникновении и нападении.

В судебных документах также говорится, что во время слушаний Галлахер был слишком агрессивным и взволнованным. В настоящее время мужчина проходит судебно-психиатрическую экспертизу.

Представители ABC отметили, что пострадавшая сотрудница получила необходимую помощь, а компания примет меры для повышения безопасности в здании.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook