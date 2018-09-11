В Индии автобус с паломниками упал в ущелье, десятки погибших

11 сентября 2018 14:17

По меньшей мере 32 человека погибли в результате падения в ущелье автобуса с паломниками в штате Телингана на юге Индии. Об этом пишет газета Times of India со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел во вторник утром в округе Джагтьял. Отмечается, что автобус, в котором находились 62 человека, направлялся через горный перевал к знаменитому святилищу Кондагатту. Предполагается, что водитель не справился с управлением на сложном участке дороги, после чего автобус перевернулся четыре раза и рухнул в пропасть.

В настоящее время на месте аварии ведутся спасательные работы, судьба порядка 30 человек пока остается неизвестна.

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