На турецко-иранской границе прогремел взрыв, есть раненые
11 сентября 2018 14:57 998
На турецко-иранской границе прогремел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на DHA, инцидент произошел 11 сентября у подножья горы Агрыдаг в районе Аралыг турецкой провинции Игдыр, передает Day.Az.
Самодельное взрывное устройство сработало в то время, когда военнослужащие на военном автомобиле производили проверку вдоль пограничной стены между двумя странами. В результате пострадали 5 турецких военнослужащих.
Находившиеся в автомобиле военнослужащие получили травмы различной степени тяжести, однако угрозы для их жизни нет.
На месте происшествия проводится операция, ведется расследование.
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