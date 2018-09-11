На турецко-иранской границе прогремел взрыв, есть раненые

11 сентября 2018 14:57

На турецко-иранской границе прогремел взрыв. 

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, инцидент произошел 11 сентября у подножья горы Агрыдаг в районе Аралыг турецкой провинции Игдыр, передает Day.Az.

Самодельное взрывное устройство сработало в то время, когда военнослужащие на военном автомобиле производили проверку вдоль пограничной стены между двумя странами. В результате пострадали 5 турецких военнослужащих. 

Находившиеся в автомобиле военнослужащие получили травмы различной степени тяжести, однако угрозы для их жизни нет. 

На месте происшествия проводится операция, ведется расследование. 

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