Момент полета Су-35 на минимальной скорости попал на камеры - ВИДЕО

11 сентября 2018 15:49

Очевидцы запечатлели на видео полет российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-35С, который совершал тренировку перед показательным выступлением на Восточном экономическом форуме на острове Русский во Владивостоке, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

На кадрах видно, как самолет в воздухе в районе острова Русский репетирует фигуры высшего пилотажа.

Су-35С является многоцелевым сверхманевренным истребителем поколения 4++, разработанным в ОКБ Сухого.

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Момент полета Су-35 на минимальной скорости попал на камеры

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