«Призраки» жертв теракта 11 сентября попали на камеры - ВИДЕО

Весь мир вспоминает жертв терактов 11 сентября 2001 года, который унес жизни почти 3 тысяч человек. Исламские экстремисты врезались на самолетах в башни-близнецы в Нью-Йорке.Памятные церемонии службы состоятся в Пентагоне, а также на площадке Ground zero, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Тем временем, американцы продолжают фиксировать на фото и видео необычные полупрозрачные объекты и "игры света". На верхушке луча, зажженного в память о жертвах страшного и масштабного в истории человечества теракта, появился странный объект, который пользователи Сети назвали "крестом". Об этом пишет Daily Star.

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В течение всех 17 лет периодически возникают новости о том, как на месте теракта фиксируется паранормальная активность. Офицеры полиции рассказывают, что видели призраки, которые исчезали, если подойти ближе. Кто-то видел кабину лайнера с пассажирами. Другие видели момент трагедии: бегающих людей, полицейских и прыгающих с башен сотрудников Всемирного торгового центра.

Накануне, в память о погибших открыли "Башню голосов", которая издает звуки от ветра.

Как сообщает Reuters, останки более тысячи жертв терактов 11 сентября до сих пор не были идентифицированы. Официально в результате терактов на Нью-Йорке погибли 2753 человека, включая пропавших без вести.

Однако только 1642 погибших были идентифицированы, несмотря на достижения в науке и техники за последние 17 лет.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы угнали четыре американских пассажирских самолета, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона и последний рухнул у города Шанксвилл в Пенсильвании. В результате крушения двух небоскребов погибли более 3 тысяч челочек, не считая 19 боевиков.

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