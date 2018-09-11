Водитель жестоко расправился со «слишком медленным» светофором - ВИДЕО

Этого жителя провинции Хунань (Китай) можно смело назвать нетерпеливым человеком, да ещё и не способным сдерживать эмоции, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина, по-видимому, сильно торопился и поэтому разгневался, когда ему пришлось подождать 2 минуты на перекрёстке. Незнакомец подскочил к светофору и сокрушил его.

Впрочем, дорожная полиция не оценила такой накал страстей. Через несколько дней незнакомца идентифицировали благодаря записям, сделанным камерами слежения. Нарушителю пришлось заплатить за своё поведение штраф.

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