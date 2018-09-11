Китай запросит у ВТО право наложить санкции на США

Китай запросит на следующей неделе у ВТО право ввести экономические санкции против США из-за несоблюдения решений антидемпингового дела. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на повестку заседания членов группы ВТО, которое пройдет 21 сентября, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости/

По данным агентства, запрос Китая о санкциях для США и их объему может привести к многолетнему спору между странами. В 2013 году Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на США за целенаправленное снижение стоимости экспортируемой из Китая продукции машиностроения, электроники, легкой промышленности, металлов и полезных ископаемых на сумму до $8,4 млрд.

В 2016 году Третейская группа ВТО не поддержала американскую практику определения демпинговой маржи (разницы между внутренней ценой в экспортирующей стране и экспортной ценой товара, вывозимого в другую страну по демпинговой цене) по методу "обнуления" и признала претензии Китая законными.

В ходе рассмотрения дела о демпинге министерство торговли США определяет стоимость товара, основанную на цене товара на внутреннем рынке страны-экспортера или себестоимости аналогичного товара на внутреннем рынке и в последующем сравнивает ее с ценой продажи на американском рынке. В том случае, если страновая цена продукции меньше цены реализации на рынке США, министерство "обнуляет" стоимость сделки и вычитывает полученную при расчете сумму из окончательной демпинговой маржи.

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