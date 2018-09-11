В ООН назвали необходимую для помощи сирийским беженцам сумму

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призывает мировое сообщество выделить 270 миллионов долларов для жизненно необходимой гуманитарной помощи сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Около 270 миллионов долларов срочно необходимы для того, чтобы самые незащищенные сирийские беженцы и внутренне перемещенные лица не остались без жизненно необходимой защиты и поддержки в этом году. Эта сумма включает срочную подготовку к зиме", - говорится в заявлении пресс-секретаря организации Бабара Балоха, опубликованном на сайте УВКБ.

В организации отметили, что 196,5 миллиона долларов из запрашиваемой суммы потребуется на продление до конца текущего года основных гуманитарных программ для беженцев, размещенных за пределами Сирии, в частности, в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте.

Оставшиеся 73 миллиона долларов необходимы для поддержки перемещенных лиц на территории Сирии. Представитель УВКБ подчеркнул, что дополнительные средства помогут "расширить деятельность в ключевых секторах, в том числе предоставление убежища, защиты и базовой помощи".

В организации уточнили, что общая сумма, необходимая в 2018 году для помощи сирийским беженцам и перемещенным лицам, составляет 1,97 миллиарда долларов. По состоянию на сентябрь УВКБ получило лишь 610 миллионов долларов, то есть 31% необходимых средств.

По данным УВКБ, в общей сложности на территории ближневосточного региона находятся более 5,6 миллиона сирийских беженцев, в том числе 2,6 миллиона детей.

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