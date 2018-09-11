В Вашингтоне ввели режим ЧС

11 сентября 2018 20:03

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в твиттере заявила о введении режима чрезвычайной ситуации в городе в связи с приближением урагана "Флоренс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, она подписала соответствующие распоряжение.

Она также опубликовала ряд советов для жителей Вашингтона, которые помогут им подготовится к приближению урагана.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине из-за приближающегося урагана "Флоренс".

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