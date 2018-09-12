Пиццерия из Бостона добавит в меню блюда, созданные искусственным интеллектом
Искусственный интеллект применяется уже во многих сферах начиная мелкими расчетами и заканчивая разработками в сфере медицины и исследования космоса. И недавно группа исследователей из Массачусетского технологического института обучила ИИ разрабатывать новые рецепты для приготовления пиццы. И этот ИИ хотят "нанять" на работу в одну из пиццерий Бостона, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.
В ходе исследований новым трюкам обучали нейросеть с открытым исходным кодом textgnrnn, которая изначально нацелена на генерирование фраз на определенную тематику на основе имеющихся текстов. В данном случае использовались рецепты пиццы из книг и кулинарных блогов, которые были предоставлены "на растерзание" нейросети. Проанализировав информацию, textgnrnn создал собственные уникальные сочетания продуктов и представил новые блюда.
После этого проверить получившиеся рецепты доверили поварам пиццерии Crush Pizza. В итоге не все рецепты получились съедобными, а некоторые и вовсе не могли существовать в реальности. Как вам, например, такие ингрииенты, как нарезанный карамельный сыр и повязка из грецкого ореха? Помимо этого, ИИ-повар иногда забывал добавить соусы. Но были и удачные варианты, которые можно, скорее, отнести к кухне в стиле фьюжн (сочетание, например, шпината, персика и клюквы в пицце многим может показаться странным), но они оказались вполне съедобны и вкусны.
Лучше всего у ИИ получилось, по мнению специалистов Crush Pizza, сочетание креветок, джема и итальянских сосисок. Эту пиццу хотят включить в основное меню, как и некоторые другие, слегка доведенные до ума местными поварами. Если вас заинтересовала эта тема - ниже вы можете посмотреть подробный ролик о первой пицце, созданной ИИ.
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