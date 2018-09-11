Китайские сотовые операторы уже рекламируют двухсимочные iPhone

Крупнейший китайский оператор сотовой связи China Mobile начал рекламировать новую модель "айфона" с поддержкой двух SIM-карт. Реклама "двухсимочного" смартфона появилась до официальной презентации Apple, которая намечена на завтра, 12 сентября. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ожидается, что завтра Apple покажет три новых iPhone. Флагманами серии станут 5,8-дюймовый "iPhone Xs" и самый крупный смартфон в истории Apple - 6,5-дюймовый "iPhone Xs Max". Им приписывают наличие OLED-панели, передового 7-нм процессора А12, 4 ГБ оперативной памяти и улучшенной двойной камеры.

Будет представлена еще одна модель ("iPhone 9" или "iPhone Xc"), условно "бюджетная". Её оснастят более дешевым 6,1-дюймовым ЖК-экраном, а не OLED, алюминиевой рамой и чипом A10 от позапрошлогоднего iPhone 7. Судя по утечкам от сотовых операторов из Китая, именно младшая, Xc-версия "айфона" получит слот для двух SIM-карт, работающих в 4G-сетях.

"Двухсимочный" iPhone досрочно разрекламировал и другой крупный китайский оператор, China Telecom. На тизере показано, что слот для двух "симок" расположится на правом ребре, возле кнопки включения питания.

По сообщению Phone Radar, "двухсимочная" модель выйдет только на нескольких азиатских рынках, таких как Китай, Индия и Индонезия. Другие смартфоны Apple из линейки 2018 года будут поддерживать одновременную работу в режиме standby физической SIM и электронной Apple SIM.

Неудивительно, что "двухсимочной" может оказаться именно "бюджетная" модель. По данным Device Atlas, в 2017 году устройства с поддержкой двух SIM-карт были востребованы преимущественно на развивающихся рынках, таких как Нигерия, Бразилия и Египет, жители которых привыкли переключаться между наиболее выгодными тарифными планами. В развитых странах, включая США, Канаду и Австралию, смартфоны с двумя "симками" почти не пользуются спросом.