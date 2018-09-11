Захарова предостерегла США от «опасных шагов» в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг сирийского "химического досье", предостерегла США от новых опасных шагов в Сирии, сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прошла уже без малого неделя, однако, насколько мы знаем, никакой информации или запросов в ОЗХО так и не поступало, что лишний раз свидетельствует об истинных намерениях западной "тройки", основанных, судя по всему, в данном случае на соображениях антиправового порядка. Предостерегаем США и их союзников от новых опасных шагов", - говорится в сообщении.