Экс-звезда сборной Бразилии начал карьеру в мини-футболе

Бывший игрок "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос начал карьеру в мини-футболе, сообщает Sport Bible, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. 45-летний бразилец стал игроком японского клуба "Развитие" и в дебютном матче забил два гола за свою новую команду. Команда Карлоса одержала победу в игре с клубом "Воскуоре сэндай" со счетом 2:1.

Дебютный матч Роберто Карлоса собрал на трибунах около 3015 зрителей. Отмечается, что в среднем на игры "Развития" ходят 1500 болельщиков.

За всю карьеру Карлос выступал за такие клубы, как "Интер", "Реал", "Фенербахче", "Коринтианс", "Анжи" и другие команды. Роберто Карлос с "Реалом" четыре раза выигрывал чемпионат Испании и три раза Лигу чемпионов. Со сборной Бразилии становился чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Год назад Роберто Карлос стал дедушкой. ребенка родила вторая дочь бразильца Джованна, а всего у него девять детей.