В Уэльсе тестируют способствующее выработке инсулина лекарство

Исследователи в Уэльсе тестируют новое лекарство, которое должно восстанавливать клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и помочь диабетикам первого типа снизить потребление гормона или вовсе отказаться от инъекций, пишет издание Wales Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, названия у нового препарата еще нет. Уже два пациента получили дозу экспериментального лекарства в отделении клинических исследований университетской больницы Уэльса. Скоро эксперты приступят к оценке результатов.

"Инъекции инсулина - это большая обуза для любого, кто страдает диабетом первого типа. Новая терапия может помочь уменьшить количество инсулина, который требуется пациентам с первым типом диабета, и предложить им более эффективный контроль за уровнем глюкозы в крови", - считает доктор Мохаммад Альхадж Али, работающий над исследованием в Кардиффе.

Пока использование лекарства не давало значимых побочных эффектов, но о его эффективности тоже заявлять рано, отмечает издание. Исследователи хотят привлечь к испытаниям до восьми волонтеров, страдающих диабетом более двух лет.

Диабет - это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. Известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа - инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Диабет второго типа - инсулинонезависимый, диабет пожилых людей. У таких больных инсулин вырабатывается, и при диете и активном образе жизни они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений удастся избежать.