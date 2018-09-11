Власти Латвии поддержали покупку у США вертолетов Black Hawk

Правительство Латвии поддержало приобретение четырех вертолетов Black Hawk у США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минобороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, договор между США и Латвией включает в себя обучение персонала и покупку запасных частей для вертолетов.