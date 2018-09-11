В Киеве зафиксировали смертельно опасную лихорадку

В Киеве подтвержден случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины, заслуженный врач Украины профессор Ольга Голубовская, пишет Укринформ во вторник, 11 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По ее словам, в Александровскую больницу был госпитализирован молодой мужчина с менингитом. У пациента, по некоторым особенностям течения болезни, было заподозрено лихорадку Западного Нила.

"Диагноз "менингиальная форма лихорадки Западного Нила" подтвержден официально. На сегодня состояние пациента стабильное, динамика позитивная, но о прогнозах говорить еще рано", - отметила Голубовская.

Она подчеркнула, что лихорадка Западного Нила - заболевание, которое проявляет сейчас невероятную активность в Европе.

"В странах Евросоюза с начала 2018 года зафиксировано 710 случаев заболевания. Наиболее сильно пострадали такие страны, как Сербия, Италия, Греция, Венгрия и Румыния. Ситуация настолько серьезная, что запланировано ее обсуждение на 68 сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая пройдет в Риме 17-20 сентября", - сказала Голубовская.

Она акцентировала, что у 80% людей инфекция протекает бессимптомно.

"У 20% заболевших развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей. Самыми опасными в плане прогноза являются поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит), смертность среди пациентов, у которых развивается нейроинвазивная форма болезни, составляет от 4% до 14%", - отметила профессор Голубовская.