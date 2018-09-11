Теракт в Афганистане: погибли 32 человека, 128 – ранены
В результате теракта в афганской провинции Нангархар погибли 32 человека. Ещё 128 - были ранены, когда смертник взорвал себя в районе Мохманд Дара. Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, сообщает агентство Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Число погибших (32) подтверждается официальным заявлением главы регионального департамента здравоохранения, однако заместитель председателя совета провинции Нангархар заявляет, что во время теракта погибли 50 человек.
За несколько часов до атаки в столице провинции - Джалалабаде также прогремели взрывы. Два взрывных устройства были приведены в действие возле школы, в результате чего один ребенок погиб, ещё четыре человека получили ранения.
В регионе действуют две террористические организации - "Талибан" и "Исламское государство", однако ни одна из них пока что не взяла на себя ответственность за атаки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер
Глава МИД Сирии назвал безуспешными переговоры в Женеве
Разоблаченный лжец Пашинян запаниковал
В Киеве зафиксировали смертельно опасную лихорадку
Макгрегора призвали выйти на бой с Нурмагомедовым под музыку Егора Крида
Точный гороскоп на среду
В сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер
"Uğursuzluq olsa, özüm çıxıb gedəcəyəm" - Rəşad Sadıqov
Глава МИД Сирии назвал безуспешными переговоры в Женеве
Азербайджан усиливает влияние на глобальные политические процессы
Разоблаченный лжец Пашинян запаниковал
Разоблаченный лжец: обратный отсчет для Никола Пашиняна
Теракт в Афганистане: погибли 32 человека, 128 – ранены
В Киеве зафиксировали смертельно опасную лихорадку
Макгрегора призвали выйти на бой с Нурмагомедовым под музыку Егора Крида
Власти Латвии поддержали покупку у США вертолетов Black Hawk
Власти США предупредили, что ураган "Флоренс" будет очень опасным
Bakıda yeni işıqforlar quraşdırılacaq - VİDEO
Yol polisindən XƏBƏRDARLIQ: Cərimələnə bilərsiniz - VİDEO
Трамп отменил визит в Ирландию
Пашинян втянул Армению в сирийскую мясорубку - ПОДРОБНОСТИ
В Уэльсе тестируют способствующее выработке инсулина лекарство
Экс-звезда сборной Бразилии начал карьеру в мини-футболе
-
11 Сен. 08:20 10 674
-
11 Сен. 11:03 5 892
-
11 Сен. 11:25 5 330
-
11 Сен. 02:37 3 462
-
11 Сен. 12:45 3 447