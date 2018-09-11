Разоблаченный лжец Пашинян запаниковал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заговором публикацию аудиозаписи разговора глав спецслужб, в которой те обсуждают резонансные уголовные дела, в частности допрос бывшего президента Роберта Кочаряна. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Новости-Армения".

"Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности", - заявил он.

Глава правительства также приказал провести рейды против охраны олигархов и высокопоставленных чиновников. "Так называемых охранников положить на асфальт и обезоружить всех. Через два часа глава СНБ Артур Ванецян и начальник полиции Валерий Осипян должны доложить мне о проделанной работе и достигнутых результатах", - добавил он, пообещав "вновь надеть камуфляж" в случае неисполнения приказа.