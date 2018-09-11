Глава МИД Сирии назвал безуспешными переговоры в Женеве

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что площадка межсирийских переговоров в Женеве не принесла успехов. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, данная ситуация связана с давлением западных стран на ООН и спецпосланника ООН Стаффана де Мистуру.

Он также добавил, что в ходе переговоров в Астане "такой ситуации не было".

Муаллем подчеркнул, что без Астаны женевский процесс "не может продвигаться вперед".