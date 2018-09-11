В сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер

Игроки сборной Аргентины не имеют права брать 10-й номер в национальной команде до тех пор, пока нападающий "Барселоны" Лионель Месси не примет решение, касающееся его международной карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Футболка с номером 10 принадлежит Месси, и так оно и будет, пока он не решит, будет ли он и дальше выступать за сборную или нет. Я держу этот номер для него", - заявил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Аргентины Лионель Скалони.

Напомним, что после чемпионата мира 2018 года Месси принял решение временно приостановить выступление за сборную, однако об уходе из нее не объявлял. Аргентина на прошедшем мировом первенстве вылетела на стадии 1/8 финала турнира.