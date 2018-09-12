В Дагестане перестали продавать билеты на концерт Элджея

В Дагестане приостановили продажу билетов на концерт российского певца Элджея после угроз в адрес Егора Крида, сообщает сайт kp.ru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выступление Элджея назначено на 5 октября и должно было пройти на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии в Махачкале. Сейчас билеты на выступление купить нельзя, но и об отмене концерта пока не сообщается.

Отмечается, что пользователи соцсетей обвинили чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в срыве концерта.

Ранее известный рэп-исполнитель Тимати и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов устроили конфликт в социальных сетях после отмены концертов другого участника лейбла Тимати Егора Крида в Махачкале.

Конфликт разгорелся после высказывания спортсмена, что потеря невелика, когда стало известно об отмене концерта Крида.