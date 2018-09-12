Испания забила шесть мячей финалисту ЧМ-2018

Сборная Испании с крупным счетом разгромила Хорватию в матче второго тура Лиги Наций. Поединок состоялся в Эльче на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро". Еще в первом тайме Сауль, Ансенсио и автогол Калинича установили разгромный счет, а после перерыва Родриго, Рамос и Иско довели счет до катастрофического, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Динамовец Йосип Пиварич вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, как и экс-киевлянин Домагой Вида.

Напомним, что Хорватия играла в финале чемпионата мира 2018 года, где уступила Франции со счетом 2:4. После успешного выступления на мундиале карьеру в сборной завершили форвард Марио Манджукич и голкипер Даниэль Субашич.

Испания - Хорватия - 6:0

Голы: Сауль (24), Асенсио (33), Калинич (35, аг), Родриго (49), Рамос (57), Иско (70)

Испания: Де Хеа, Начо, Гайя, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Рамос, Себальос, Бускетс (Родри Эрнандес, 59), Асенсио, Сауль (Алькантара, 65), Иско, Родриго.

Хорватия: Калинич, Митрович, Пиварич, Врсалько (Рог, 20), Вида, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).

Предупреждения: Сантини (12), Брозович (39).