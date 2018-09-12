Испания забила шесть мячей финалисту ЧМ-2018
Сборная Испании с крупным счетом разгромила Хорватию в матче второго тура Лиги Наций. Поединок состоялся в Эльче на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро". Еще в первом тайме Сауль, Ансенсио и автогол Калинича установили разгромный счет, а после перерыва Родриго, Рамос и Иско довели счет до катастрофического, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Динамовец Йосип Пиварич вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, как и экс-киевлянин Домагой Вида.
Напомним, что Хорватия играла в финале чемпионата мира 2018 года, где уступила Франции со счетом 2:4. После успешного выступления на мундиале карьеру в сборной завершили форвард Марио Манджукич и голкипер Даниэль Субашич.
Испания - Хорватия - 6:0
Голы: Сауль (24), Асенсио (33), Калинич (35, аг), Родриго (49), Рамос (57), Иско (70)
Испания: Де Хеа, Начо, Гайя, Карвахаль (Аспиликуэта, 75), Рамос, Себальос, Бускетс (Родри Эрнандес, 59), Асенсио, Сауль (Алькантара, 65), Иско, Родриго.
Хорватия: Калинич, Митрович, Пиварич, Врсалько (Рог, 20), Вида, Ракитич, Брозович (Пьяца, 62), Модрич, Ковачич, Перишич, Сантини (Ливая, 71).
Предупреждения: Сантини (12), Брозович (39).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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