Россия рассматривает возможность трехстороннего саммита с Турцией и Ираном
12 сентября 2018 07:06 193
Возможность следующего трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран рассматривается, лидеры согласовали такую вероятность, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в рамках ВЭФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Возможность нового контакта рассматривается, об этом лидеры согласовали такую возможность в Тегеране", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, когда будет следующий саммит трех стран.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
-
11 Сен. 11:03 6 526
-
11 Сен. 11:25 5 855
-
11 Сен. 12:45 4 100
-
11 Сен. 10:53 3 357
-
11 Сен. 10:40 2 588