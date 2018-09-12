Россия рассматривает возможность трехстороннего саммита с Турцией и Ираном

12 сентября 2018 07:06

Возможность следующего трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран рассматривается, лидеры согласовали такую вероятность, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в рамках ВЭФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Возможность нового контакта рассматривается, об этом лидеры согласовали такую возможность в Тегеране", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, когда будет следующий саммит трех стран.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 

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