Мадуро сравнил ситуацию вокруг Венесуэлы с переворотом в Чили

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил происходящее вокруг Венесуэлы сейчас с государственным переворотом против президента Сальвадора Альенде в Чили, 45-я годовщина которого отмечалась во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мадуро, и тогда и сейчас имели место экономическая война, финансовая блокада и попытки покушений на главу государства.

"Народ Венесуэлы знает, что такое государственный переворот, что такое экономическая война, саботаж, что такое психологическая война. Сальвадор Альенде остался в Чили один в 1973 году и, в конце концов, подставил свое тело, единственное, что у него оставалось, под пули фашизма", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Он также напомнил о попытке государственного переворота, предпринятой в 2002 году правыми силами Венесуэлы при поддержке США, которую удалось остановить благодаря гражданско-военному союзу.

Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.