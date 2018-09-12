Болельщики поставили в неудобное положение тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что был смущен поведением болельщиков во время матча 2-го тура Лиги наций против Хорватии, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испанцы победили со счетом 6:0, а во время игры фанаты команды начали скандировать имя Энрике.

"Когда болельщики начали скандировать мое имя, я сильно смутился. Конечно, не ожидал подобной реакции, и я очень это ценю, но предпочел бы, чтобы болельщики поощряли таким образом игроков, которые и выполняют всю самую сложную работу", - сказал Энрике в интервью EFE.