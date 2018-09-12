В школе около Лас-Вегаса произошла стрельба

Полиция города Норт-Лас-Вегас проинформировала о стрельбе на территории средней школы. Об этом пишет Las Vegas Review-Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации правоохранительных органов, стрельба произошла недалеко от бейсбольного поля. В результате инцидента пострадал 18-летний молодой человек. Он был госпитализирован, но позднее умер в больнице от полученных ранений.

Как отмечается, у полиции нет точной информации о том, являлся ли погибший учащимся школы. На месте стрельбы было найдено оружие, но подозреваемых пока задержать не удалось.