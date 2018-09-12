В школе около Лас-Вегаса произошла стрельба
12 сентября 2018 07:20 167
Полиция города Норт-Лас-Вегас проинформировала о стрельбе на территории средней школы. Об этом пишет Las Vegas Review-Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно информации правоохранительных органов, стрельба произошла недалеко от бейсбольного поля. В результате инцидента пострадал 18-летний молодой человек. Он был госпитализирован, но позднее умер в больнице от полученных ранений.
Как отмечается, у полиции нет точной информации о том, являлся ли погибший учащимся школы. На месте стрельбы было найдено оружие, но подозреваемых пока задержать не удалось.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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