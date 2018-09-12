Могерни назвала стабильность в Ливии залогом безопасности в Европе

Евросоюзу необходимо в приоритетном порядке уделять внимание ситуации в Ливии, поскольку от стабильности в этой стране зависит и благополучие европейских стран, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая в Европарламенте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы всегда были близки с ливийским народом... инвестировали в его здравоохранение, в базовые услуги, в безопасность, в местное самоуправление. Сейчас необходимость в этом только возросла. Это важно для ливийцев, для нас, для европейцев, потому что нет безопасности и стабильности в Европе, если нет безопасности и стабильности в Ливии", - сказала Могерини.

Она призвала Европарламент продолжать прилагать усилия для улучшения ситуации в Ливии, а также осудила нападение на национальную национальную нефтяную корпорацию в Ливии 10 сентября, наряду с атакой на ливийскую избирательную комиссию 2 мая.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.