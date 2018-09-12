Летевший из Москвы на Сахалин самолет экстренно приземлился в Хабаровске

12 сентября 2018 07:19

Самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, сел в Хабаровске из-за ухудшения здоровья пассажира, сейчас борт уже вылетел к месту назначения,  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пассажиру самолета, следовавшего рейсом 1742 Москва- Южно-Сахалинск, стало плохо. Экипаж принял решение сесть в Хабаровске. Он сел в 07.36 (0.36 мск). Пассажира осмотрели работники здравпункта аэропорта, после чего его госпитализировали. В 09.00 (02.00) самолет улетел на Сахалин", - рассказал собеседник агентства.

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