Летевший из Москвы на Сахалин самолет экстренно приземлился в Хабаровске
12 сентября 2018 07:19 183
Самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, сел в Хабаровске из-за ухудшения здоровья пассажира, сейчас борт уже вылетел к месту назначения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Пассажиру самолета, следовавшего рейсом 1742 Москва- Южно-Сахалинск, стало плохо. Экипаж принял решение сесть в Хабаровске. Он сел в 07.36 (0.36 мск). Пассажира осмотрели работники здравпункта аэропорта, после чего его госпитализировали. В 09.00 (02.00) самолет улетел на Сахалин", - рассказал собеседник агентства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Сен. 11:03 6 526
-
11 Сен. 11:25 5 855
-
11 Сен. 12:45 4 100
-
11 Сен. 10:53 3 357
-
11 Сен. 10:40 2 588