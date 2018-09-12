В России планируют создать беспилотник-амфибию

Беспилотный летательный аппарат, выполненный в виде самолета-амфибии, может появиться в России, соответствующие наработки есть, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли, передает Day.Az.

"Есть ряд наработок, которые позволят сделать беспилотный вариант самолета-амфибии, такие работы ведутся пока в инициативном порядке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время нет заказа на подобный беспилотник, но целесообразность создания такой машины планируется обсудить с российскими силовыми структурами.

"Если будет заинтересованность, то промышленность готова в кратчайшие сроки создать такой беспилотный летательный аппарат", - уточнил источник.