В России планируют создать беспилотник-амфибию
12 сентября 2018 07:24 151
Беспилотный летательный аппарат, выполненный в виде самолета-амфибии, может появиться в России, соответствующие наработки есть, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли, передает Day.Az.
"Есть ряд наработок, которые позволят сделать беспилотный вариант самолета-амфибии, такие работы ведутся пока в инициативном порядке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время нет заказа на подобный беспилотник, но целесообразность создания такой машины планируется обсудить с российскими силовыми структурами.
"Если будет заинтересованность, то промышленность готова в кратчайшие сроки создать такой беспилотный летательный аппарат", - уточнил источник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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