Аэропорт Триполи подвергся обстрелу

Международный аэропорт Митига близ ливийской столицы Триполи подвергся обстрелу, все авиарейсы перенаправлены в город Мисрата, сообщает телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Местные жители сообщили телеканалу, что в районе аэропорта были слышны взрывы. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

Несколькими днями ранее международный аэропорт Митига в восьми километрах к востоку от города Триполи возобновил свою работу после заключения перемирия между противоборствующими вооруженными группировками, базирующимся неподалеку от воздушной гавани.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.