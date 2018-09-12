Смертоносный пожар в Греции: жертв становится все больше
Еще один пострадавший в результате лесных пожаров, бушевавших в конце июля в восточных пригородах греческой столицы, скончался в больнице - число погибших возросло до 99 человек. Об этом сообщила во вторник греческая газета "Элефтерос типос", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Ранее сообщалось о 98 жертвах трагедии.
По данным издания, "скончалась 26-летняя девушка, которая получила во время пожаров тяжелые ожоги и находилась на лечении в афинской больнице "Эвангелизмос". В результате число погибших в катастрофических лесных пожарах на востоке столичной области Аттика достигло 99".
Ранее в стране заявили, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.
Позднее по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, стало известно, что причиной пожара оказался не умышленный поджог, а халатность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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