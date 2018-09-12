ООН: Каждый девятый человек в мире голодает
Впервые за последнее десятилетие международные усилия по борьбе с голодом дали сбой и число голодающий выросло, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Так, с 2016 по 2017 год количество страдающих от голода жителей планеты увеличилось на 17 млн - 804 до 821 млн человек, говорится в опубликованном 11 сентября организацией докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире - 2018".
Таким образом, учитывая, что население Земли составляет 7,44 миллиарда людей, каждый девятый житель планеты голодает.г
В документе указано, что острая нехватка продовольствия растет по всей Африке и Южной Америке. В то же время количество голодающих в Азии стало сокращаться гораздо медленнее.
Авторы исследования две две главные причины таких перемен: изменения климата и расширение зон военных конфликтов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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