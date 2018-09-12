Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с «бешеными собаками»
12 сентября 2018 08:01 172
Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу конфликта своего подопечного с музыкантом Тимати, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент возник из-за поддержки бойца идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале. После этого Тимати вступил в публичный конфликт со спортсменом.
"Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые "продвинутые" людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию", - написал Магомедов в своем инстаграме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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