Критиков Нурмагомедова после скандала с Тимати сравнили с «бешеными собаками»

Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался по поводу конфликта своего подопечного с музыкантом Тимати, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент возник из-за поддержки бойца идеи запретить концерт Егора Крида в Махачкале. После этого Тимати вступил в публичный конфликт со спортсменом.

"Мы приняли разврат за норму! И при мизерном призыве к порядочности все так называемые "продвинутые" людишки как бешеные собаки набросились на того, кто высказал свое мнение и позицию", - написал Магомедов в своем инстаграме.