Знаменитый футбольный клуб выпустит собственную криптовалюту

Знаменитый французский футбольный клуб Paris Saint-Germain ("Пари Сен-Жермен") в партнерстве с платформой Socios.com выпустит собственную криптовалюту, сообщает Finextra, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как отмечает источник, PSG ("ПСЖ") станет первым клубом, присоединившимся к базирующейся на Мальте платформе Socios.com. Последняя будет работать над организацией так называемого Fan Token Offering (FTO), целевой аудиторией которого станут фанаты "Пари Сен-Жермен".

Токен клуба "ПСЖ" будет представлен на платформе Socios.com. Новая цифровая монета позволит фанам клуба участвовать в опросах и голосованиях, получать баллы лояльности и различные "эксклюзивные награды".

"Партнерство является частью более широкой стратегии клуба по интеграции технологии блокчейн. Последняя позволит улучшить взаимосвязи с фанатами и повысить эффективность бизнес-процессов", - отмечается в пресс-релизе.