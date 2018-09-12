В трех штатах США введен режим ЧП из-за приближения урагана "Флоренс"

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс". Об этом сообщает AP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Этот шторм - монстр. Это чрезвычайно опасный для жизни исторический ураган. Не отдавайте свою жизнь монстру", - сказал губернатор штата Северная Каролина Рой Купер.

Синоптики и политики "умоляли общественность" серьезно относиться к предупреждениям и не жалели слов в описании угрозы.

Трамп заверил американцев, что федеральное правительство "абсолютно, полностью подготовлено" к урагану.

В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Но выезд затруднителен: пробки из машин и грузовиков продолжаются весь день.

Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.

Многие люди раньше времени вернулись со своего отпуска на побережье.

Ураган "Флоренс" ожидается в в конце четверга или в начале пятницы. Он способен разогнаться до 225 км/час. В опасности более 1,7 млн жителей. Это самый мощный ураган за последние 30 лет, угрожающий Каролине.