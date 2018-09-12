Гутерреш призвал не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на специально созванной пресс-конференции по сирийскому Идлибу заявил, что нельзя допустить там гуманитарной катастрофы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Совершенно необходимо избегать полномасштабной битвы в Идлибе и той кошмарной гуманитарной катастрофы, которая может случиться", - заявил Гутерреш. Он напомнил, что половина населения Идлиба уже являются беженцами, которые поселились там, спасаясь от войны в других районах Сирии. "Идлиб является последней так называемой зоной деэскалации в Сирии, он не должен превращаться в кровавый котел", - заявил генсек ООН.
Он отметил, что "нынешняя ситуация в Идлибе неустойчивая и терпеть там террористов нельзя". "Но борьба с терроризмом не освобождает воюющие стороны от их основных обязательств по международному праву", - заключил Гутерреш.
Ранее во вторник в здании ООН в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием стран-гарантов "Астаны" (России, Турции и Ирана) и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи, - ситуация вокруг Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии.
Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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