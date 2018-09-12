Манифестанты сорвали работу парламента Гватемалы

Действия манифестантов стали причиной срыва работы однопалатного парламента Гватемалы во вторник,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Prensa Libre, участники акции протеста перекрыли входы в здание конгресса, а прибывавших на заседание депутатов закидывали яйцами. Досталось даже министру здравоохранения страны Карлосу Сото, который был вынужден укрыться в здании расположенного неподалеку от конгресса обувного магазина.

В такой ситуации руководство парламента приняло решение не открывать заседание.

Манифестанты из числа студентов университета Сан-Карлоса требуют выплат положенных этому учебному заведению ассигнований из бюджета.