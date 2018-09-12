Манифестанты сорвали работу парламента Гватемалы

12 сентября 2018 08:50

Действия манифестантов стали причиной срыва работы однопалатного парламента Гватемалы во вторник,передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Как сообщает портал Prensa Libre, участники акции протеста перекрыли входы в здание конгресса, а прибывавших на заседание депутатов закидывали яйцами. Досталось даже министру здравоохранения страны Карлосу Сото, который был вынужден укрыться в здании расположенного неподалеку от конгресса обувного магазина.

В такой ситуации руководство парламента приняло решение не открывать заседание.

Манифестанты из числа студентов университета Сан-Карлоса требуют выплат положенных этому учебному заведению ассигнований из бюджета.

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