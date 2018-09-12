США грозят Ирану

Белый дом пригрозил Ирану "быстрым и решительным" ответом в случае нападений на дипломатов в Басре и других городах Ирака, в которых США винят Иран. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты привлекут режим в Тегеране к ответственности за любое нападение, результатом которого будут ранения нашего персонала или повреждения государственных объектов США. Америка ответит жестко и решительно, чтобы защитить жизни американцев", - заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

По заявлению Сандерс, за нападения на консульство США в Басре и против американского посольства в Багдаде ответственны "подручные" Ирана.

"Иран не остановил эти нападения своих подручных в Ираке, которых он поддерживал финансированием, тренировками, оружием", - заявила Сандерс.

Иракская Басра всю прошлую неделю была охвачена беспорядками. За эти дни тысячи демонстрантов, требующих от властей улучшения ситуации со снабжением города чистой питьевой водой и электричеством, проводят бессрочные акции протеста, выливающиеся в столкновения с силовиками.

В минувшие вторник и среду разгневанные демонстранты подожгли здания администрации провинции и городской администрации. Армейские части, которым было поручено навести порядок в портовом городе, во время разгона протестующих использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Есть погибшие и раненые в ходе беспорядков.

В четверг вечером демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а в пятницу - иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города.