В Италии монахиня попала в аварию, пытаясь избежать встречи с черным котом

12 сентября 2018 08:57

Жительница итальянской провинции Риети рассказала полиции, что не хотела, чтобы черный кот переходил ей дорогу. Об этом, как  передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Италия по-русски". 

По словам очевидцев, монахиня ехала на своем Renault Clio, машина резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи из-за внезапного появления черного кота. Автомобиль врезался в припаркованную машину, затем в ворота дома, остановился и загорелся. Местные жители оказали монахине первую помощь.

По приезде скорой помощи и полиции женщина призналась, что очень суеверна и хотела избежать встречи с "приносящим несчастье" животным. 

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