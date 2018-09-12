В Италии монахиня попала в аварию, пытаясь избежать встречи с черным котом
12 сентября 2018 08:57 218
Жительница итальянской провинции Риети рассказала полиции, что не хотела, чтобы черный кот переходил ей дорогу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Италия по-русски".
По словам очевидцев, монахиня ехала на своем Renault Clio, машина резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи из-за внезапного появления черного кота. Автомобиль врезался в припаркованную машину, затем в ворота дома, остановился и загорелся. Местные жители оказали монахине первую помощь.
По приезде скорой помощи и полиции женщина призналась, что очень суеверна и хотела избежать встречи с "приносящим несчастье" животным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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