"Новые" платные опции Tesla

Компания Илона Маска занимается оптимизацией расходов и уже сделала несколько опций при покупке автомобилей Tesla платными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, Tesla уберёт из ассортимента для оформления электрокаров два цвета и поднимет стоимость покраски. Об этом заявил руководитель компании в своём "твиттере".

По словам Маска, из меню Tesla были убраны два цвета из семи доступных. Также вариации покраски Obsidian Black Metallic и Silver Metallic будут платными, за них компания возьмёт дополнительные деньги при оформления заказа на электромобиль. Судя по всему, это сделано ради экономии на производстве электрокаров.

Последний год, по словам Маска, был не самым удачным ни для Tesla, ни для него самого. Например, во втором квартале 2018 года автопроизводитель потерпел убытки на сумму 717,5 миллиона долларов. На прошлой неделе акции Tesla в очередной раз упали из-за ухода топ-менеджеров и курения марихуаны Маском в прямом эфире.